O Juventude começou a pré-temporada nesta quarta-feira (3). O elenco terá menos de três semanas de preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho. O alviverde entra em campo no final de semana de 20 e 21 diante do Santa Cruz, fora de casa. Duas novidades marcaram a apresentação do Ju. O meia Matheus Vargas renovou o seu contrato com o clube. Da mesma forma, o volante Mandaca segue no Estádio Alfredo Jaconi em 2024.