O técnico Thiago Carpini volta ao estádio Alfredo Jaconi nesta quarta-feira (3) para comandar a pré-temporada alviverde. Contudo, o treinador quase deixou o Juventude no mês de dezembro. Ele recusou uma proposta oficial do Santos. Na sequência, o seu nome foi sondado pelo Cruzeiro, mas não houve investida do time mineiro. Em entrevista ao Pioneiro/GZH, o presidente do Ju, Fábio Pizzamiglio, falou se temeu pela saída do treinador em algum momento.