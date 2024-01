No dia 25 de dezembro, o Juventude anunciou a renovação de contrato do meia-atacante Nenê. O atleta foi peça importante na campanha do acesso à Série A do Brasileiro. O jogador veio a Caxias do Sul com a ideia de se aposentar ao fim da temporada passada. Contudo, ele mudou os planos e decidiu permanecer por mais um ano defendendo as cores do Ju.