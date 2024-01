Há alguns dias já estava ansioso por escrever neste espaço. O ano de 2023 ficou pra trás, mas deixou marcas no futebol caxiense. Antes da virada, a equipe de esportes da RBS na Serra elegeu a seleção com os melhores atletas que entraram em campo pelo Caxias e pelo Juventude no ano que passou. Mas os outros dois colunistas que habitualmente você encontra aqui ficaram com receio ou medinho (risos) de publicar o resultado.