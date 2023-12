O Caxias entrou em campo na manhã deste sábado (30) no último compromisso da temporada 2023. A equipe do técnico Gerson Gusmão encarou o Novo Hamburgo em jogo-treino preparatório para a disputa do Gauchão. O Grená venceu por 1 a 0, com gol do centroavante Álvaro no começo do duelo. A atividade aconteceu no CT Baixada Rubra.