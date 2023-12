Ele foi contratado para ser protagonista do time em meio à Série D 2023. E com altos e baixos, Augusto Galvan conquistou seu espaço no time na reta decisiva da competição. Foi dele o pênalti cavado que antecedeu o gol de Eron, diante da Portuguesa, na conquista do acesso no Rio de Janeiro. Mais preparado fisicamente com os trabalhos da pré-temporada, o meia tem a chance de mostrar ao técnico Gerson Gusmão que, em meio aos reforços contratados, a solução para o meio-campo pode já estar dentro do Centenário.