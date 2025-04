A derrota do Juventude não passou apenas pela bola parada

Equipe alviverde fez o gol e depois não levou perigo ao goleiro Anthoni. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Três escanteios de Alan Patrick e três gols de cabeça. A derrota do Juventude para o Inter no Beira-Rio poderia até ser resumida apenas nesses lances. E foi o que Fábio Matias tentou fazer na coletiva após a partida. Mas essa avaliação é muito simplista.

A estratégia inicial de três zagueiros surpreendeu a todos. Inclusive, ao adversário. E o Ju soube ser efetivo na primeira chance criada, com o gol de Batalla.

A partir daí, o jogo seguiu enroscado e o Inter aproveitou-se da apatia alviverde para defender a bola parada defensiva. Gustavo não saiu, os jogadores de linha não tiveram o comportamento necessário e os gols da virada saíram em um momento onde o time colorado não era tão superior.

O fato é que o Inter tinha sete escanteios a favor contra um do Ju antes do intervalo. E muitas dessas chances de colocar a bola na área saíram justamente da dificuldade do time jaconero em fazer a saída da defesa para o ataque.

E por aí passam os outros pontos a serem questionados sobre as escolhas do treinador. Abner, que vinha sendo o melhor zagueiro do time, foi preterido em relação a Adriano Martins. O erro foi corrigido só no intervalo.

E no segundo tempo, o treinador demorou demais para encontrar soluções diferentes para um jogo no qual o Juventude não finalizava a gol. A mudança tática, com Jean Carlos na vaga de Marcos Paulo, só saiu aos 41 minutos do segundo tempo.

Mandaca e Nenê viram tudo isso do banco de reservas. E, mais uma vez, o Juventude foi um visitante generoso. Diante de um Inter que jogou apenas o suficiente, se apegou em seus erros na bola parada para justificar o novo fracasso.