Com a aclamação de Fábio Pizzamiglio para o biênio 2024/2025, o Juventude pretende dar um foco especial nas categorias de base. O clube criou uma vice-presidência específica para cuidar das jovens promessas e o comando ficará com Jones Biglia. A direção alviverde tem alguns objetivos para o futuro, como ter mais jogadores da base no elenco profissional e também fazer a venda direta ao mercado europeu, sem passar por outro clube brasileiro.