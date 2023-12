A temporada 2023 retomou a autoestima do torcedor jaconero. Após um 2022 e um começo de ano com derrotas, rebaixamento, eliminação precoce na Copa do Brasil e traumas, o caminho das vitórias voltou. O dia 25 de novembro marca a data do ressurgimento alviverde para a elite do futebol nacional. A vitória contra o Ceará concretizou o sonho de jogar novamente a Primeira Divisão nacional.