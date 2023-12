Faltam exatos sete dias para a estreia do Juventude na maior competição de base do Brasil. O Ju, comandado por Adaílton Bolzan, começa sua jornada na próxima quarta-feira (3), contra o Conquista-BA. O Departamento de base do Juventude divulgou, nesta quinta-feira (27), os 30 atletas inscritos para a Copa São Paulo.