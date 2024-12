Juventude x Cruzeiro teve uma das arbitragens mais inacreditáveis dos últimos anos no Alfredo Jaconi

O Juventude se despediu do Brasileirão 2024 com o objetivo principal concluído. Mas, acabou lamentando o desfecho de sua última partida, e a perda da vaga na Sul-Americana

Só que, mesmo que o time alviverde tenha criado e não sido efetivo, a atuação da árbitra Edina Alves Batista merece um capítulo especial no confronto diante do Cruzeiro. Poucas vezes vi uma arbitragem tão fora da realidade do jogo.

Era uma decisão, mas para Edina parecia um amistoso de casados contra solteiros. Sem o comando do duelo, ela enervou os dois lados e fez com que alguns atletas fossem tomando conta do apito, especialmente Matheus Pereira. E a partida foi se arrastando, com pouco futebol e muitas paradas, especialmente no segundo tempo.