Juventude renova com técnico Fábio Matias para temporada de 2025

Técnico Fábio Matias chegou com desconfiança, mas conquistou o torcedor do Juventude. Leonardo Bidese / Juventude / Divulgação

O Juventude oficializou a renovação de contrato com o técnico Fábio Matias. A confirmação veio depois do jogo contra o Cruzeiro, pela última rodada do Brasileirão 2024. O técnico foi o responsável por resgatar o futebol do clube e evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A direção apresentou a proposta ao técnico na última sexta-feira.

— A gente fez algumas conversas. o Fábio não quis comentar antes, mas já acertamos a renovação de contrato. Ele permanece com a gente no ano que vem. Ele é um profissional que recebemos as melhores informações. Ele foi muito bem nesse período que esteve conosco — afirmou Almir Adami, vice-presidente de futebol do Juventude.

O comandante segue para a temporada de 2025 no Estádio Alfredo Jaconi. Matias assumiu o time do Verdão após a demissão do técnico Jair Ventura. O profissional estreou em um turbilhão com uma derrota diante do Fortaleza por 3 a 0. Depois, a equipe emplacou e subiu novamente na tabela do campeonato garantindo a permanência na Série A, de forma antecipada. Com Fábio Matias, o Juventude tem três vitórias, dois empates e duas derrotas, com 52% de aproveitamento.

O treinador se mostrou um estrategista e resgatou o futebol que o Juventude demonstrou com o técnico Roger Machado, de um time intenso e compacto. Ele também estancou os muitos gols que o time vinha sofrendo com o técnico Jair Ventura.

Para a temporada de 2025, o primeiro desafio do Juventude será o Campeonato Gaúcho. Depois tem a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas ficou sem a vaga à Sul-Americana com a derrota para o Cruzeiro, na última rodada do Brasileirão, no domingo (8).