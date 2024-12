Zagueiro e lateral do Juventude despertam interesse de outros clubes brasileiros

O Juventude irá se manifestar sobre o futuro grupo de atletas após uma avaliação que será realizada depois de domingo (8), dia que encerra o Campeonato Brasileiro. O Papo ainda tem o jogo diante do Cruzeiro, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

O clube tem vários nomes com contrato no fim ou emprestados. Contudo, nos bastidores do mercado da bola, a movimentação já começou para a temporada de 2025.

Neste ano, Zé Marcos atuou em 45 jogos pelo Juventude e marcou um gol na temporada. Ele começou como titular da equipe, mas saiu das fotos dos últimos jogos. O defensor perdeu espaço. Ele não conseguiu manter a regularidade do começo do ano.

Outro nome que também é sondado pelo mercado é o do lateral Gabriel Inocêncio , que não caiu nas graças dos torcedores. A Chapecoense tem o interesse em contar com Inocêncio para 2025.

O lateral veio do Água Santa e acabou no time B do Juventude durante a disputa da Copa Zagallo. No elenco profissional, o atleta foi muito questionado pelo torcedor. Foram 17 no time principal neste ano.