Saiba quanto o Juventude pode faturar com a classificação final do Brasileirão

O Verdão, com uma combinação de resultados, pode, na melhorar das hipóteses, terminar no 10º lugar. Com isso, ficaria com R$ 26,4 milhões nos cofres. Para isso, precisa vencer o Cruzeiro e torcer para derrota do Vasco diante do rebaixado Cuiabá e no máximo empates do Grêmio contra o Corinthians na Arena e do Vitória enfrentando o Flamengo no Maracanã.