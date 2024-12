Juventude já vendeu mais de seis mil ingressos para jogo que pode classificar time para a Sul-Americana

O Juventude confirmou a sua permanência na Série A do Brasileiro 2025. O Papo derrotou o São Paulo, por 2 a 1, no Morumbi, e garantiu a permanência na elite nacional. Agora, a última partida da temporada será no Estádio Alfredo Jaconi. No próximo domingo (8), o time de Fábio Matias recebe o Cruzeiro, às 16h. O jogo vale classificação para a Copa Sul-Americana.