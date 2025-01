Juventude perde, mas se classifica em primeiro na Copa São Paulo

Já classificado e precisando apenas de um empate para se manter líder do grupo, o Juventude perdeu para o Operário de Caarapó-MS por 1 a 0, no estádio Estádio José Ferreira Alves, em Tietê . A partida foi realizada na tarde desta quinta-feira (9).

Mesmo com o resultado, o Verdão garantiu o primeiro lugar do Grupo 12. No outro confronto da chave, o América-RN venceu o Comercial Tietê por 4 a 1 e se classificou em segundo, com quatro pontos.