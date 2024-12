Com arbitragem desastrosa, Juventude perde para o Cruzeiro e fica sem vaga na Sul-Americana

Lucas Barbosa (C) se despediu do time alviverde. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Foi um final de jogo atípico. E até difícil de assimilar ou explicar. No apito final, o Juventude perdeu por 1 a 0 para o Cruzeiro, com gol de Tevis, na tarde deste domingo (8), no Alfredo Jaconi. O resultado fez a equipe finalizar a competição na 15ª colocação, com 45 pontos, fora da Sul-Americana em 2025.

O desfecho da partida foi de muita reclamação em cima da arbitragem. Comissão técnica e jogadores do Juventude foram cobrar a árbitra Edina Batista Alves, alegando que o tempo de acréscimo não foi cumprido. Mesmo após mais de nove minutos de parada por conta do VAR e longos períodos de jogo paralisado durante o segundo tempo, ela fechou a partida aos 56 minutos. Só 11 de acréscimos, deixando a todos incrédulos.

O JOGO

Com Jean Carlos como novidade entre os titulares e um grande público apoiando na arquibancada, o Ju iniciou a partida vendo o Cruzeiro ter mais posse de bola. Porém, a primeira chance foi do Verdão. Aos oito minutos, Taliari roubou na ponta direita e cruzou para a área. Erick Farias bateu de primeira, sem direção.

O time mineiro respondeu aos 11. Lucas Romero tentou a finalização de fora da área e a bola passou sobre a meta de Gabriel. O Juventude quase sempre chegava pelo lado direito. Em outro cruzamento de João Lucas, Taliari tentou a primeira finalização, a bola rebateu na defesa e sobrou para Erick chutar forte, sobre o gol.

A partida seguia com o mesmo cenário. O Cruzeiro tinha mais posse de bola, mas o Juventude era mais perigoso. Aos 26, em cobrança de falta lateral, Ewerthon quase surpreendeu Cássio.

Na primeira finalização de maior perigo, o Cruzeiro abriu o placar. Lucas Silva avançou com liberdade na meia direita e tocou para Tevis, na entrada da área. O jovem atacante tirou de Gabriel e fez 1 a 0.

O empate quase saiu aos 36. Jean Carlos recebeu na esquerda e cruzou na cabeça de Lucas Barbosa, que finalizou forte. A bola desviou em Matheus Pereira e saiu rente à trave.

Na resposta dos mineiros, Lucas Silva levou perigo em cobrança de falta frontal, aos 45, e João Marcelo perdeu chance incrível, aos 49. Também nos acréscimos, o atacante Marcelinho foi expulso, no banco de reservas, por reclamação.

SEGUNDO TEMPO

Sem mudanças na formação, o Juventude voltou do intervalo tentando pressionar o Cruzeiro, que apostava nos contra-ataques. Em um deles, Veron lançou Vitinho, que chutou forte. Gabriel fez a defesa.

As reclamações contra a arbitragem de Edina persistiam do lado alviverde. Primeiro, por um pênalti não marcado em Lucas Barbosa. Depois, pela não expulsão de Matheus Pereira, que seguia protestando de forma intensa contra a árbitra.

Aos 16, Fábio Matias chamou Alan Ruschel e Nenê para buscar o empate. E a pressão aumentou. Aos 21, João Lucas acertou um chutaço de fora da área e Cássio fez grande defesa. Depois da cobrança do escanteio, Cássio salvou de novo, nos pés de Taliari.

O centroavante do Ju teve nova chance em outra cobrança de Nenê. O desvio fez a bola passar rente à trave. Nos minutos seguintes, o Cruzeiro esfriou o jogo e, com muitas paralisações, diminuiu o ímpeto alviverde. O Juventude voltou a finalizar com Diego Gonçalves e Jadson. Os dois chutes pararam nas mãos de Cássio.

Neste momento, o Ju estava sem a vaga na Sul-Americana e dependia de só um gol. Aos 41, Mandaca fez grande jogada pela direita e cruzou para Diego Gonçalves chutar firme. Cássio salvou o Cruzeiro.

O tumulto gerado pela arbitragem ganhou um novo capítulo quando Alan e Matheus Pereira se engalfinharam no lado direito do ataque. Depois de mais de 10 minutos e com o auxílio do VAR, os dois foram expulsos.

Mesmo com a cera cruzeirense e com os 10 minutos de paralisação, a árbitra Edina Alves Batista acabou a partida aos 56 minutos da segunda etapa para desespero do time e do banco alviverde.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão - 38ª rodada

Juventude 0x1 Cruzeiro

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude

Gabriel; João Lucas, Boza (Mandaca, 37/2º), Lucas Freitas e Ewerthon (Alan Ruschel, 16/2º); Ronaldo, Jadson e Jean Carlos (Nenê, 16/2º); Lucas Barbosa, Erick Farias (Diego Gonçalves, 28/2º) e Gabriel Taliari (Carrillo, 37/2º). Técnico: Fábio Matias

Cruzeiro

Cássio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero (Peralta, 10/2º), Ramiro (Vitinho, 39/1º), Lucas Silva e Matheus Pereira; Gabriel Veron (Wesley, 37/2º) e Tevis (Lautaro Díaz, 37/2º). Técnico: Fernando Diniz