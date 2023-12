O Juventude fez uma proposta pela renovação do empréstimo do goleiro Thiago Couto, 24 anos, ao São Paulo. Porém, o clube paulista sempre teve o interesse em negociar o jogador em definitivo, obtendo retorno financeiro. Nesta semana, o Tricolor negociou o camisa 1 com o Sport. Os valores da negociação não foram divulgados. Segundo o ge.globo, o jogador se apresentou no CT do Sport na última quarta-feira. Agora, ele passará por exames para assinar o contrato por quatro temporadas.