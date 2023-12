A estreia do Juventude no Campeonato Gaúcho 2024 não deverá ser em Santa Cruz do Sul. O alviverde começa o Estadual diante do Campeão da Divisão de Acesso 2023, o Santa Cruz. Inicialmente, o confronto estava marcado para o Estádio dos Plátanos, no final de semana de 20 e 21 de janeiro. Porém, o Galo Carijó foi punido com uma perda de mando de campo devido aos fatos ocorridos ainda na campanha da Série A2 deste ano.