Juventude se prepara para últimos testes antes da estreia no Brasileirão

Na sexta-feira (21), equipe reserva encara o Azuriz-PR. No sábado (22), o jogo-treino será diante do Criciúma. As duas partidas ocorrem no Alfredo Jaconi, com portões fechados

