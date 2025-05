Veja o que o Grêmio precisa para se classificar direto para as oitavas de final da Sul-Americana

Equipe terá a última partida na Arena, mas dependerá do outro jogo do grupo para atingir o objetivo. Duda Fortes / Agencia RBS

Com o empate em 1 a 1 contra o Godoy Cruz, nesta terça-feira (13), na Arena, o Grêmio seguiu na segunda colocação do Grupo D da Copa Sul-Americana. O time tem nove pontos, enquanto o clube argentino lidera com 11.

Na última rodada, o Tricolor encara o Sportivo Luqueño, em casa. Já o Godoy Cruz enfrenta o Atlético Grau, na Argentina.

Com base no que as duas equipes demonstraram até aqui na competição, é de se imaginar que ambas vençam seus confrontos. Nesse cenário, o Tricolor terminaria com a segunda colocação, tendo de jogar os playoffs da Sul-Americana, contra um terceiro colocado da Libertadores.

Para classificar direto

Apesar de pouco prováveis, ainda existem cenários em que o Grêmio pode se classificar direto às oitavas de final. Ou seja, com a primeira posição do grupo.

Obrigatoriamente, o time precisa vencer na última rodada e precisa torcer para uma derrota ou empate do Godoy Cruz.

Derrota do Godoy Cruz

Neste caso, uma vitória gremista por qualquer placar garante o Tricolor na primeira colocação.

Empate do Godoy Cruz

Com o empate, o cenário é mais complexo. Além da vitória, o Grêmio precisa superar o saldo de gols dos argentinos, que é de dois gols de diferença.

Se vencer por no mínimo três gols de diferença, o time gaúcho confirma a liderança. Caso a diferença seja de dois gols, será necessário ir para o próximo critério de desempate, o número de gols marcados. Hoje, o Godoy Cruz tem um a mais.

Sendo assim, quanto menos gols os argentinos fizerem em um possível empate, melhor para o Grêmio.