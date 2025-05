Nova goleada escancara o fim da linha para Fábio Matias no Juventude

Fortaleza construiu o resultado com quatro gols no segundo tempo. Mateus Lotif / Fortaleza,Divulgação

De novo, gol na bola aérea defensiva. De novo, um time apático e sem poder de reação. De novo, um Juventude inofensivo fora de casa. O resultado: mais uma goleada vexatória diante do Fortaleza.

Finalizando apenas uma vez em toda a partida, a equipe alviverde repetiu erros e viu o adversário atropelar no jogo quando forçou o ritmo. Para piorar, dentro de campo, se viu uma equipe abatida e sem criatividade.

E aí, a mudança parece algo natural. Novas mudanças foram feitas no time e, mesmo com semanas cheias de trabalho, o Juventude parece involuir. Depois da nova goleada, a pressão do torcedor só aumenta, já que nas últimas semanas a resposta não veio em campo.

Diante de um cenário em que é o time com menor orçamento da Série A, o Juventude precisa ser mais organizado e competitivo. Só assim pode fazer frente ao seu desafio. E, depois do revés diante do Flamengo, a equipe parece ter perdido o rumo, a confiança de jogar.

É claro que os jogadores também têm suas responsabilidades, mas as escolhas de Matias, deixando Abner no banco e insistindo em uma ideia que não tem dado resultado fora de casa, além da dificuldade em se defender, com 20 gols sofridos em oito partidas, geram o momento de crise. A solução? Mudar.