A torcida Jaconera certamente terá um Natal ainda mais feliz em 2023. O Juventude confirmou oficialmente a extensão de contrato com o meia Nenê, 42 anos. O anúncio ocorreu na manhã deste domingo (24/12), com a divulgação de um vídeo onde o atleta interpreta, descaracterizado, um atendente da loja Nação Jaconera, no Shopping Villagio, em Caxias do Sul.