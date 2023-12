O ano de 2023 começou no Estádio Alfredo Jaconi com o técnico Celso Roth no comando do Juventude. O treinador foi anunciado ainda na temporada anterior, no dia 28 de outubro, com foco em planejar a temporada seguinte, pois o time já estava rebaixado à Série B. Porém, a passagem do treinador não foi de sucesso. Roth pediu demissão logo após a eliminação do Juventude na Copa do Brasil para o São Luiz.