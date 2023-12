O meio-campista Paulo Josué, de 34 anos, natural de Canela, na Serra Gaúcha, e com passagem pelo Juventude, vai disputar a Copa da Ásia vestindo a camisa da Malásia. A competição estava prevista para acontecer na China, ainda em 2023, mas foi adiada para janeiro de 2024, com as partidas sendo realizadas no Catar. O país aproveitará parte da estrutura usada para sediar a Copa do Mundo de 2022. A Malásia está no Grupo E do torneio, junto da Coréia do Sul, Jordânia e Bahrein.