Com gol de Cano, aos 39 minutos do segundo tempo, o Fluminense escapou de derrota para o Fortaleza, ao empatar por 2 a 2, nesta sexta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino marcou o seu gol de número 55 no templo do futebol.