A novela Thiago Carpini ganhou mais um capítulo na manhã desta quinta-feira (14). Após ter a continuidade assegurada pela direção do Juventude no final da noite de quarta-feira (13), o treinador falou pela primeira vez sobre a proposta que recebeu do Santos e a sondagem do Cruzeiro. Em entrevista ao repórter Tiago Mattar,da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, o comandante alviverde deixou em aberto a possibilidade de deixar o Alfredo Jaconi no futuro.