O Juventude começará oficialmente o ano 2024 nesta quarta-feira (3) com o pontapé inicial da pré-temporada. Os jogadores vão se apresentar às 9h no Centro de Treinamentos do clube. As atividades serão em dois turnos. Quem também retorna é o técnico Thiago Carpini. Ele renovou contrato no meio do segundo turno da Série B, mas a permanência do treinador esteve ameaçada em dezembro, quando recebeu uma proposta do Santos e uma sondagem do Cruzeiro. Ele recusou o Peixe e garantiu sequência no Jaconi. O presidente Fábio Pizzamiglio comentou sobre o trabalho de montagem do elenco após o acesso à Série A, no histórico jogo diante do Ceará.