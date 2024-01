Na manhã desta quarta-feira (03), atletas e comissão técnica do Juventude se apresentaram no Centro de Formação de Atletas e Cidadãos para o início dos trabalhos de pré-temporada. Antes da primeira avaliação, os atletas receberam as boas-vindas da diretoria e depois fizeram os primeiros trabalhos com foco para a parte física. Nesta semana, todos os trabalhos serão realizados em dois turnos que contará com treinos no CT e refeições e descanso no hotel.