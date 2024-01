O Juventude iniciou sua trajetória com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira (3), o time do técnico Adaílton Bolzan enfrentou o Conquista-BA, no Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo, e venceu por 4 a 0, com gols marcados pelo atacante Ruan, do zagueiro e capitão Abner, do lateral-esquerdo Da Rocha e do meia-atacante Lucca.