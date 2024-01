Após a festa do acesso à Série A do Brasileiro e o período de férias do elenco, o Juventude abriu oficialmente a pré-temporada na tarde desta quarta-feira (3) no CT do Clube. A atividade no campo durou pouco tempo sob o olhar do técnico Thiago Carpini. Uma forte chuva de granizo fez o elenco alviverde deixar o gramado rapidamente. Os atletas e comissão técnica se abrigaram no ginásio do clube, onde a atividade foi realizada. Em 2024, o calendário do Ju reserva o Gauchão, Copa do Brasil e a Elite nacional. Renascente do acesso, o volante Jadson falou sobre o tom da primeira conversa no vestiário com o novo grupo.