O técnico que comandou a volta do Juventude à elite do futebol brasileiro não é um medalhão, não tem vínculos com o clube e nem mesmo é gaúcho. O perfil de Thiago Carpini, aos 39 anos, é o de um jovem promissor e que tinha no currículo um grande feito: conduzir o modesto Água Santa à final do Paulistão de 2023.