O dia 18 de novembro de 2023 poderá ficar marcado para sempre na história do Juventude como a data de mais um acesso do clube à elite do futebol brasileiro. Mas para que isso aconteça, o Verdão não depende apenas de si. Terá que torcer por dois tropeços dentre três adversários que jogam pela 37ª rodada: Sport, Atlético-GO e Vila Nova. Mas o ponto de partida para a conquista da vaga é o time de Thiago Carpini confirmar a vitória contra a Ponte Preta, no sábado (18), em Caxias do Sul. E uma curiosidade liga o Alviverde, não apenas à Macaca, mas aos dois times de Campinas.