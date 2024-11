A frustrante atuação diante do Cuiabá, no sábado (23) ficou pra trás. O grupo de atletas do Juventude se reapresentou na manhã deste domingo (24) e já iniciou deslocamento para Belo Horizonte após o almoço. Na terça-feira (26), pela 36ª rodada, o time de Fábio Matias visita o Atlético-MG.