Rafael Paiva não é mais o técnico do Vasco da Gama. Após uma sequência de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, incluindo a mais recente, por 3 a 1 contra o Corinthians, a diretoria decidiu desligá-lo do cargo. Para as últimas três rodadas da competição, Felipe "Maestro", ex-jogador e ídolo do clube, foi escolhido como o novo comandante.