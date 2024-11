Corinthians atropela o Vasco no primeiro tempo e demonstra ser forte candidato a vaga na Libertadores

Com uma atuação de gala no primeiro tempo, o Corinthians derrotou o Vasco neste domingo (24), por 3 a 1, em partida da 35ª rodada do Brasileirão. O time do Parque São Jorge emplacou a sua sexta vitória consecutiva no campeonato e demonstrou ser forte candidato por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, duas vezes, marcaram os gols da equipe corintiana na Neo Química Arena. Puma Rodríguez descontou para os cariocas na etapa final.