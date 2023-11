Faltam apenas duas rodadas para o Juventude definir seu destino no Campeonato Brasileiro da Série B 2023. O Verdão só depende de suas próprias forças para garantir uma das vagas à elite do futebol brasileiro da próxima temporada. Com 61 pontos, o time de Thiago Carpini ocupa o terceiro lugar da tabela, um a mais do que o Sport, o quinto colocado.