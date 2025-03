"Eles não estão classificados ainda", afirma zagueiro do Caxias sobre duelo com o Inter 

Camisa 4 Lucas Cunha está confiante em reverter a desvantagem diante do Inter. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias encerrou a preparação para o duelo com o Inter com um treinamento com portões fechados na tarde desta sexta-feira (28). E o técnico Luizinho Vieira não deverá contar com o centroavante Welder.

O jogador havia retornado à equipe no confronto contra o Dourados-MS, pela 1ª fase da Copa do Brasil, mas voltou a acusar um desconforto na coxa. Sem ele, Gabriel Lima entra no ataque e Richard voltará a exercer a função de um falso 9.

Pela desvantagem de dois gols e com o jogo decisivo contra o Fluminense, pelo torneio nacional, marcado para quarta-feira (5), às 19h, no Centenário, o treinador grená poderá preservar algum atleta que tiver apresentado desgaste físico ou até mesmo uma peça-chave da equipe, como o meia Tomas Bastos.

No mais, o Caxias deve atuar com: Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos (Nicholas); Calyson, Gabriel Lima e Richard.

Jogo do erro zero

Antes do último treinamento no Estádio Centenário, o zagueiro Lucas Cunha concedeu entrevista coletiva e destacou que na partida do Beira-Rio, o time grená não poderá repetir os mesmos erros apresentados no confronto de ida.

— Não é se apoiar em muletas, mas o primeiro tempo que fizemos contra o Grêmio, o primeiro tempo que fizemos contra o Inter, até o momento da expulsão contra o Juventude. É jogo da nossa instituição mostrar a força que realmente tem, do grupo mostrar realmente a força que tem, e a gente se apega nisso, infelizmente um detalhe ou outro, uma desatenção, a gente acabou sofrendo os gols na ida — avaliou o zagueiro, que completou: