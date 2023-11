O empate sem gols contra o lanterna da Série B nem foi o pior cenário para o Juventude. O time saiu de campo em Natal-RN com a certeza da ausência de Jadson para enfrentar a Ponte Preta, no sábado (18). O volante foi expulso ainda no primeiro tempo. Além dele, dois atletas saíram de campo acusando dores na coxa que podem significar novas lesões musculares: Reginaldo e David da Hora. Tudo isso na reta final e mais decisiva para o clube, que terá a chance de confirmar o acesso diante do torcedor.