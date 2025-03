Atlântico vence a ACBF e garante a liderança do Grupo B da Supercopa de Futsal

Equipe de Erechim venceu o clube da Serra por 3 a 0. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico levou a melhor no clássico gaúcho e garantiu a liderança do Grupo B da Supercopa de Futsal. Nesta sexta-feira (28) o Galo venceu a ACBF por 3 a 0, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville.

Com o resultado e a primeira fase finalizada, os times gaúchos conheceram seus respectivos adversários nas semifinais, que acontecem neste sábado (1º). Às 14h o Atlântico enfrenta o Fortaleza. Já às 16h30min a ACBF enfrenta o Joinville.

A grande decisão da Supercopa será às 12h de domingo (2). O vencedor conquista vaga para disputar a Libertadores da América em maio, no Paraguai.

Confronto equilibrado

A primeira etapa de jogo foi muito equilibrada. Ambos os times apresentaram um poder de marcação muito forte e também buscavam oportunidades na quadra de ataque. Com isso, qualquer erro poderia ser fatal.

E foi assim que saiu o primeiro gol do jogo. Aos 13 minutos, Pedrinho avançou pela ala direita e arriscou uma finalização e, em uma infelicidade, Murilo marcou contra: 1 a 0 para o Atlântico.

Na volta do intervalo, o mesmo equilíbrio e com as duas equipes priorizando toques de bola. Aos 6 minutos, em outro vacilo da ACBF, Murilo tocou com o braço dentro da área e o árbitro assinalou penalidade. O Galo teve a oportunidade de ampliar, mas Richard cobrou e Bianchini defendeu.

O Atlântico, por sua vez, seguiu buscando o segundo gol e logo conseguiu. Aos 10 minutos, Vilela arrancou pela ala esquerda e mandou um chute cruzado, sem chances de defesa, e ampliou o marcador.