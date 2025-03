Sem centroavante, Caxias chega a Porto Alegre para semifinal do Gauchão contra o Inter 

Delegação do Caxias chegou com 22 jogadores para duelo contra o Inter. Tiago Nunes / Agência RBS

O Caxias já está em Porto Alegre para partida de volta das semifinais do Gauchão 2025. A delegação chegou pontualmente às 21h27min no hotel, localizado no bairro Bela Vista, onde o elenco está concentrado para o jogo contra o Inter, que ocorre neste sábado (1º), às 21h30min, no Estádio Beira-Rio. No total, 22 jogadores compõem a delegação Grená. A baixa é o centroavante Welder com lesão na coxa.

O grená está em desvantagem para encarar o colorado. O time do técnico Luizinho Vieira precisará fazer três gols de diferença para chegar à final, pois perdeu por 2 a 0 o jogo de ida, no Estádio Centenário.

O último treino do time da Serra foi na tarde desta sexta-feira (28), no Estádio Centenário. Após a classificação à segunda fase da Copa do Brasil diante do Dourados-MS, o Grená chegou no fim da noite de quinta-feira a Caxias do Sul. Foram mais de 10 horas de deslocamento após a partida pelo torneio nacional para o retorno. O Grená garantiu presença na próxima fase e vai pegar o Fluminense, quarta-feira (5), às 19h, no Estádio Centenário.

Apesar da desvantagem pelo Gauchão, a classificação na Copa do Brasil trouxe confiança ao elenco de jogadores do Caxias. A dúvida é se Richard fará a função de centroavante, pois não há jogadores da posição sem Welder. Gustavo Nescau se recupera de uma artroscopia no joelho.

O provável time do Caxias para enfrentar o Inter tem Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Calyson, Gabriel Lima e Richard.

RELACIONADOS DO CAXIAS

Goleiros: Victor Golas e Matheus Emiliano;

Zagueiros: Lucas Cunha, Alan, Alisson, Carlos Henrique e Douglas;

Laterais: Thiago Ennes, Ronei, Marcelo Nunes e Kelvyn;

Volantes: Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Mantuan, Lorran e Paulinho;

Meias: Nicholas e Tomas Bastos;