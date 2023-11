O empate com o ABC na 36ª rodada da Série B manteve o Juventude no G-4 e ainda em condições de garantir o acesso à Série A no próximo sábado (18), diante da Ponte Preta, no Estádio Alfredo Jaconi. A equipe do técnico Thiago Carpini esta próxima de retornar à elite após uma temporada fora, mas não depende apenas de suas próprias forças para realizar este feito com uma rodada de antecedência.