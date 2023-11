É possível traduzir em números o tamanho do problema físico do Inter. Ele está escancarado nos gols sofridos pela equipe nos últimos quartos das partidas desde o início do ano. Quando o jogo passa da metade final do segundo tempo, aumenta o drama colorado. E ser vazado nesse período custou caríssimo na temporada, das eliminações nos mata-matas a pontos importantes no Brasileirão, passando até pelo Gre-Nal do Gauchão. Trata-se do desafio derradeiro da acidentada temporada no Beira-Rio.