O técnico Thiago Carpini se despediu do elenco de jogadores do Juventude na tarde desta quinta-feira (11). O treinador foi contratado pelo São Paulo. Por volta das 15h15min, o profissional chegou ao Centro de Treinamentos (CT) do clube e se dirigiu ao anexo destinado ao elenco principal. Logo depois, o ônibus que conduziu os jogadores desde o hotel, chegou ao espaço.