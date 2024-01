A saída do técnico Thiago Carpini para o São Paulo foi confirmada nesta quinta-feira (11). Além de ser um dos gigantes do futebol brasileiro, o Tricolor paulista tem como principal atrativo a disputa da Libertadores da América 2024. Jogar a competição sempre foi o maior sonho do agora ex-treinador alviverde. Aos 39 anos ele será o comandante da equipe do Morumbi na competição internacional, além de enfrentar o Paulistão, a Copa do Brasil e o Brasileirão.