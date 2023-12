O técnico Thiago Carpini não deve retornar a Caxias do Sul. O treinador recebeu uma proposta oficial do Santos e teve conversas com a direção do Peixe na noite de terça-feira (12). A questão salarial está ajustada entre as partes. De férias, o profissional chegou ao país no começo desta semana. Porém, algumas dúvidas ainda persistem.