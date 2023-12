Após conquistar o acesso com o Juventude à Série A do futebol brasileiro, o meia-atacante Nenê tirou um período das suas férias fora do país. O jogador retornou da Europa nesta final de semana. Em uma postagem nas redes sociais, o camisa 10 apareceu em um vídeo sem a bota ortopédica, que imobilizava o seu pé direito depois da fissura no quinto metatarso.