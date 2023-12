O atacante Erick foi contratado pelo Juventude nos instantes finais do fechamento da janela de transferências. O clube teve de desembolsar pouco mais de R$ 700 mil para adquirir o atleta do Ypiranga. Pelo time de Erechim, o atleta entrou em campo em 25 jogos entre Gauchão e Série C deste ano e marcou 15 gols. Entretanto, o atacante não rendeu o que o torcedor do Juventude esperava dele na reta final da Série B. Segundo o próprio técnico Thiago Carpini, o atleta teve de lidar com uma pubalgia.