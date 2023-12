A direção do Juventude trabalha nas renovações de contratos de dois atletas do elenco de jogadores. O goleiro Thiago Couto e o volante Mandaca podem seguir no clube para a disputa do Gauchão, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro. Entretanto, a dupla tem situações distintas. Mais perto de um desfecho positivo, Mandaca pertence ao Corinthians. Segundo o executivo Júlio Rondinelli, falta apenas um detalhe junto ao time paulista para confirmar a permanência.