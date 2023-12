Enquanto os atletas estão de férias, a direção do Juventude trabalha intensamente na montagem do elenco de 2024. A apresentação oficial ocorre no dia 3 de janeiro para a pré-temporada. Nesta quarta-feira (6), o executivo de futebol do clube falou sobre a situação de quatro atletas titulares. Júlio Rondinelli anunciou as saídas do lateral Reginaldo e os volantes Vini Paulista e Jean Irmer. Ele deixou em aberto o futuro de David da Hora.